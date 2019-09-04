Edirne'de tarıma dayalı üreticilere 45 Milyon TL hibe desteği

Edirne'de, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi, hibe destekleri hakkında üye ve üreticileri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz hep beraber. Biliyorsunuz 2005 yılında başladı kırsal kalkınma yatırımları programı ve 12 etabı geride bıraktık. Bu 12 etap boyuna ilimizde 37 milyonluk bir proje hibe desteği verdik. 101 projemiz vardı. Bu projelerimizin 92'si tamamlandı, şu anda 9 tanesi tamamlanmak üzere devam ediyor. Tamamlandığı zaman yaklaşık 7 milyonluk da ona hibe desteği verilecek ve toplamda 45 milyonluk bir hibe desteği bu yatırımlara bakanlığımız tarafından verilmiş olacak. Biz bu yatırımları önemsiyoruz. Bu yatırımların ilimize çok büyük ve önemli katkıları var. Bunun yanında özellikle yatırımcıların kendi katkılarıyla beraber ilimize yaklaşık 150 milyona yakın bir yatırım yapılmış oldu ilimize bugüne kadar. Bunun çeşitli amaçları var. Özellikle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal pazarlamanın altyapısının güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, bunun yanında yine tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması ve bunun yanında da yine kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi gibi amaçları içermektedir. Bugünün 13'üncü etabı açıklayıp, yatırım konularımızdan bahsedeceğiz. Üreticiler, yatırımcılar ve çiftçiler burada. Hibe destek üst limitlerinden bahsedeceğiz” dedi.

Bölge yatırımcısına bakanlıktan 45 milyon TL hibe desteği

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt 2005 yılından itibaren Edirne'de 12 Etap süresince toplam 101 projenin onaylandığını ve bugüne kadar 92'sinin hayata geçirildiğini belirtti. Tamamlanan 92 proje kapsamında bakanlık tarafından yatırımcılara 37 milyon 703 bin 730 TL hibe ödemesinin gerçekleştiğini, 11. ve 12. Etaplar içerisinde devam eden 9 projenin tamamlanması ile birlikte 7 milyon 304 bin 435 TL daha hibe ödemesinin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Bayazıt, projelerin tamamının tamamlanması halinde kent genelinde bakanlık tarafından toplam 45 milyon 8 bin 165 TL hibe bedelinin yatırımcılara ödeneceğini hatırlattı.

“İşlerin gelişmesi açısından bu toplantılar çok önemli”

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi, hibe destekleri hakkında üye ve üreticileri bilgilendirme toplantısı ile üreticilerin geleceğe yönelik kazanımlar elde edeceğini belirterek, yaptıkları işlerin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Öztürk, “Bildiğiniz gibi dünya nüfusu artıyor, bu nüfusun artmasıyla birlikte gıda ihtiyacı da her geçen gün artıyor. 2050 yılında Dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda da, özellikle tarımsal ve hayvansal üretimler çok daha ön plana geçeceği herkes tarafından kabul edilen bir konu. Bununla birlikte bizlerin de yaptığı işin değeri artacak. İşlerimizin gelişmesi açısından bugün yapacağımız toplantıda sizlerin işinin desteklenilmesi, geliştirilmesi, verimliliğinin arttırılmasıyla ilgili, bakanlığımız tarafından verilen desteklerin detayları uzmanlarımız tarafından sizlerle paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programının temel amaçlarının, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtildi.