İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de tarlaya kenevir eken 1 kişi yakalandı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde tarlaya kenevir eken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tarlaya kenevir eken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lalapaşa ilçesinde bir tarlaya kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde ekipler, 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 şüphelinin iş hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.


Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü, kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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