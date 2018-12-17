Edirne'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimleri için buluştu

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği tarafından bir otelde 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda gönüllü olarak sınıflarında Doğa Eğitimi Programlarını uygulayacak olan öğretmenlerle “Öğretmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenledi. Toplantıya il temsilciliği yönetim ekibi, T.Ü Genç TEMA Topluluğu ve yıl boyunca eğitim programını uygulayacak öğretmenler katıldı.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal tarafından toplantıya katılan öğretmenlere eğitim programlarının tanıtımı yapıldı. Çoğal, toplantıda yaptığı konuşmasında, “TEMA Vakfı okul öncesinden liseye kadar eğitim sistemimizin her basamağı için çevre/doğa eğitim programları geliştirir, bugüne kadar eğitim programları ve projelerle yaklaşık 650 bin öğrenciye ulaşıldı. Eğitim programlarından Edirne merkezde 1010 öğrenci, Enez'de 72 öğrenci, Havsa'da 110 öğrenci, Keşan'da 154 öğrenci, Süloğlu'nda 40 öğrenci, Uzunköprü'de 50 öğrenci olmak üzere toplamda 1436 öğrenci yaralanacak. Çocuklarımızın doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı deneyimler yaşama fırsatı bularak bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumlu yönde desteklemesi amacıyla okul programları hazırlanır. Doğayla bütünleşmiş bir şekilde yapılan çevre eğitiminin öğrencilerin çevre konusundaki bilinçlenmelerinde önemli ölçüde etki sağladığına işaret etmektedir” dedi