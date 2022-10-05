Edirne'de tırda kaçak 16 bin elektronik sigara ve 2 bin gözlük ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin 385 adet elektronik sigara, 1 milyon 240 bin adet sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 385 adet elektronik sigara, 1 milyon 240 bin adet yaprak sigara kağıdı, 30 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin adet gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.