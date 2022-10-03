Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı

Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, araçların muayenesi, havalı korna, sürücülerin kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge kontrolü yaptı.

Talatpaşa Asfaltı'nda ve kendin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler, belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.