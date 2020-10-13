Edirne'de topyekun kan bağışı kampanyası başlatılıyor

Edirne'de, Kızılay Şubesi'nin kan stoklarının günlük binin altına düşerek, ‘imdat' vermesi nedeniyle, topyekun kan bağışı seferberliği projesi başlatıldı. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan personeller başta olmak üzere tüm Edirne halkı Vali Yardımcısı Ali Uysal tarafından kampanyaya davet edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kızılay'ımızın ihtiyacı olduğu kanı toplamak için başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm Edirne halkı olarak bir kampanya başlatıyoruz. Basın mensuplarımız sizler ve sosyal medyayı da kullanarak, başta valimiz ve bizler sağlığı elverişli olan herkes bu kan kampanyasına, kan toplama kampanyasına katılacağız, kan vereceğiz. Milli Eğitim, Sağlık İl Müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurumlarımızda, birim amirleri, sağlığa elverişli bütün kamu personellerimizi kan vermeye davet edeceğiz. Kan veren bütün kamu görevlilerimiz bunu sosyal medya hesaplarından paylaşacaklar. Halkımızı daha çok teşvik etmek için. Ayrıca siyasi partilerden ve tüm STK'lardan bağış kampanyasına destek isteyeceğiz. Böyle bir yöntem izlemeyi düşünüyoruz” dedi.

Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay ise, “Edirne halkının bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Geçen yıl kan artışında Edirne Türkiye genelinde ikinci sıradaydı. Bu durumda şu an günlük stoklarımızın binin altına düştüğünü söyleyebilirim. Dolayısıyla imdat veriyor. Bu konuda Edirne halkına bağış konusunda bize yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Çakay, vatandaşları 16-17-18 Ekim tarihlerinde Saraçlar Caddesi'nde kurulacak olan Kızılay Kan Bağışı çadırına davet etti.

Düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası istişare toplantısına, siyasi parti temsilcileri ve STK yöneticileri katıldı.