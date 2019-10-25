Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki ay önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki Eren Akkıyık isimli otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Ş.D. isimli şahıs kullandığı kamyonu ile Osmanlı köyünden Hasköy istikametine seyir halindeyken, Osmanlı Köyü çıkışında, sürücülüğünü Eren Akkıyık'ın yaptığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eren Akkıyık, hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Ş.D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.