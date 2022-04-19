Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobil Enez yolunda çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri alev alev yanarken, diğer aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E.'nin (40) kullandığı 59 LT 084 plakalı otomobil, Kılıçköy'de çarpıştı. Kazanın şiddetiyle C.E.'nin kullandığı otomobil yol kenarına savrularak yanmaya başladı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Nuran Sansar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından alev topuna dönen aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.