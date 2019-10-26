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Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’de, meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil ile hafif ticari çarpıştı.

Edirne'de, meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil ile hafif ticari çarpıştı. Kaza sonrası, devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.B.S. yönetimindeki 22 BK 609 plakalı lüks otomobil, Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde E.A. idaresindeki 22 EU 641 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü E.A., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü E.A., 112 Acil Servis ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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