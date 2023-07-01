İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de trafik kazası: 2 ölü

Edirne’de buğday yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de buğday yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine seyir halinde olan 22 AH 212 plakalı otomobil, Çukurköy yakınlarında buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetliyle otomobilin ön kısmı römorkun altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobilde bulunan Hüseyin Kılıçaslan ve Can Tuna hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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