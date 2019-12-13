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Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tarihi taş köprü üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarihi taş köprü üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, tarihi Uzunköprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi köprü üzerinde ilerlemekte olan 34 CME 463 plakalı araç, tarihi köprünün ana gözü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek 22 LS 368 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza nedeniyle tarihi köprü bir süre ulaşıma kapandıktan sonra araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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