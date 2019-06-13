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Edirne'de ‘umut yolcuğu' lastik botta son buldu

Edirne’nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 13’ü çocuk, 6’sı kadın toplam 40 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 40 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 06.00'da, Edirne ili Enez ilçesi güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 Afganistan ve 11 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (21 erkek, 6 kadın, 13 çocuk) yakaladı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

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