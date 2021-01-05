Edirne'de üniversite okuyan Afrikalı öğrenci ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı oldu

Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Çad'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu'na, yaklaşık 22 yıl önce Gümrük İşletme Bölümü öğrencisi olarak ilk adımını atan Malloum Yoboide Djeraki, Nisan 2021'de ülkesinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu'ndan 2000 yılında mezun olduktan sonra ülkesi Çad'a dönen Malloum Yoboide Djeraki, 2009 yılında politikaya atıldı. Orta Afrika ülkesi olan Çad'da, Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve parti başkanı olarak görevini sürdüren Malloum Yoboide Djeraki, 2021'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Ülkesinde, son olarak 2016 yılında düzenlenen seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan mezun öğrenci, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya en yakın oyu alan ikinci aday olmuştu.

“Ülkem ve milletim adına hayırlı olmasını temenni ediyorum”

İlk yarışından farklı olarak bu kez seçime daha güçlü gireceklerini ve seçimlere iyi hazırlandıklarını kaydeden Malloum Yoboide Djeraki, “2021 seçimleri için huzur içinde sandalye kazandıracağımız altı seçim bölgesi belirledik. Genç bir siyasi parti olarak, elimizdeki imkânlar sayesinde kazanmak için olağanüstü bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Seçimlerin, ülkem ve milletim adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendisine başarılar diliyoruz”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini iyi yerlerde ve iyi görevlerde görmekten mutluluk duyduklarının altını çizerek, ülkelerine hizmet edecek ve birçok alanda fayda sağlayacak öğrenciler yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi. Trakya Üniversitesinde öğrenim gören ve mezun olan her öğrencinin hayatta başarılı olmasının kendileri için çok önemli bir misyon olduğunu ve bunun somut örneklerini gittikleri pek çok şehir ve ülkede yakından gördüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Malloum Yoboide Djeraki'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, ülke siyasetinde merkezi bir rol oynamak için aday olacağı seçimlerde başarı dileklerini iletti.