İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de ünlü markaların bin 422 taklit ürünü ele geçirildi

Edirne’de polis tarafından, iş yerlerinde savcılık kararı ile yapılan aramalarda, ünlü markaların bin 422 taklit ürünü ele geçirildi.

Edirne'de polis tarafından, iş yerlerinde savcılık kararı ile yapılan aramalarda, ünlü markaların bin 422 taklit ürünü ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent merkezindeki 3 iş yerinde arama yaptı. Aramada; ünlü markaların giyecek, ayakkabı ve çanta gibi bin 422 taklit ürünü ele geçirilerek, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.

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