Edirne'de üstüne toprak yığını düşen işçi ağır yaralandı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı altyapı çalışmaları çerçevesinde 3 metrelik çukurda çalışırken üstüne toprak yığını düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı inşaatının altyapı çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 3 metrelik çukurda çalışan İsmet Irmak'ın (48) üzerine toprak yığını düştü. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Torak kayması sonucu çukurda mahsur kalan Irmak, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan işçi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.