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Edirne'de usulsüz avlanmayla mücadele

Edirne’de kaçak ve usulsüz avlanmayla mücadele durmaksızın devam ediyor.

Edirne'de kaçak ve usulsüz avlanmayla mücadele durmaksızın devam ediyor. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ağaca demirle sabitlenen, içinde ses düzeneği bulunan mutfak tüpünü yerinden çıkardı.


Edirne'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve usulsüz avlanmaya karşı mücadelelerini sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla tespit ettikleri usulsüz ses düzeneklerini de etkisiz hale getiriyor.


Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ağaca demirle sabitlenen mutfak tüpünün içindeki ses düzeneği, ekipler tarafından demir kesici testere ile kesilerek yerinden çıkarıldı. Dakikalarca süren çalışma sonucu yerinden çıkarılan tüpün içinde bıldırcın sesi çıkaran cihaz tespit edildi.


Öte yandan, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılan kontrollerde 116 avcının kontrol edildiği, 1 kişiye pul almadan avlanmaktan, 3 kişiye ise belgesiz ve takozsuz av yapmaktan işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 30 adet ses düzeneğine, 4 adet tüfeğe ve 8 adet bıldırcına da el konulduğu öğrenildi.

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