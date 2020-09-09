Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, birer gramlık 8 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 08 Eylül 2020 tarihinde Keşan ve İpsala ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış araç içerisinde, birer gramlık sekiz (8) paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.