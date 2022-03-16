Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edirne'de bir ev ve otomobilde yapılan arama sonucu 586 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek, bir ev ve otomobilde arama yaptı. Yapılan arama sonucu, 586 gram skunk, 2 adet kuru sıkıdan bozma ağzı açılmış tabanca, 42 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 38 bin 365 TL ile 120 avro ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.