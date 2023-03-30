Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edirne'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde harekete geçen Selimiye Polis Merkezi Amirliği görevlileri bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 80 gram skunk, 1,90 gram metamfetamin, 44 sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız silah, 1 balistik çelik yelek ele geçirildi. İkamette bulunan 6 şahıs gözaltına alındı.