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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin tuvaletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin tuvaletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bir ikamette yapılan aramada tuvalette duvar içerisine gizlenmiş poşet içerinde 41 adet satışa hazır halde fişek haline getirilmiş eroin maddesi, daralı 28,51 gram eroin maddesi, 122 Adet ectasy hap ele geçirilerek el konuldu. Konuyla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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