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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Edirne’de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu D.S. ve K.F.C'nin evde uyuşturucu sattığını tespit etti. Evden çıkan S.T'nin üzerinde arama yapan ekipler, 7,1 gram skunk ele geçirdi. Daha sonra evde arama yapan ekipler, 2 gram esrar, 1,79 gram skunk, 0,79 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 13 hap ve bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler D.S, K.F.C. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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