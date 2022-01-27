Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Edirne’de evinde uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P'nin ikamet ettiği Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirilmişti. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli H.P.nin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.