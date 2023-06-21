Edirne'de uyuşturucuyla mücadelenin önemi anlatıldı

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri tarafından, '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edirne'de '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri, vatandaşları bilgilendirerek onlara ve çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik çerçevesinde açılan stantta 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'NARKO Gençlik' gibi hayata geçirilen projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden Narkorehber Hakan Yılmaz, Valilik tarafından yaptırılan broşür ve bez çantaları da standı ziyaret edenlere hediye etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden Narkorehber Hakan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile uyuşturucu kullanımı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilgilendirilmesi ve bu konudaki duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini anlattı. Yılmaz, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla bu şekilde bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Yeşilay Edirne Şube Personeli Esra Güzey de standı ziyaret eden vatandaşlara derneklerinin danışmanlık merkezinin çalışmalarını anlattı.

Standı ziyaret eden vatandaşlardan Caner Evcil, bu şekilde bilgilendirici etkinliklerin güzel olduğunu ve daha önce bu ekiplerin desteği ile sigarayı bıraktığını söyledi.