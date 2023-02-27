İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Edirne’de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Beş ayrı suçtan aranması olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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