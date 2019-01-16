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Edirne'de vahşet: Parçalayarak ormana attılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda gazeteye sarılı halede bulunan kesik kolun kayıp olan Didem Uslu’ya ait olduğu tespit edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda gazeteye sarılı halede bulunan kesik kolun kayıp olan Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edildi. Keşan'da yaşanan olay daha önce sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından parçalanarak çöpe atılan Münvver Karabulut olayını hatırlattı.


9 Ocak 2019 tarihinde yakacak toplamak amacıyla İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alana giden bir kişi ağacın altında gazeteye sarılı şekilde kadın kolu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kolun etrafında ve ormanlık alanda araştırma yaptı.



Kesik kol kime ait olduğu tespit edildi


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğince yapılan parmak izi sorgulamasında kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.


Kolun kime ait olduğunun belirlenmesinin ardından polis ormanlık alandaki araştırmalarını genişletti. Çalışmalara Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edirne'den gelen köpekli özel arama timleri de katıldı. Ormanlık bölgedeki aramalarda kesik kolun bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde başka vücut parçalarına daha rastlandığı öğrenildi.


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerle birlikte, araştırma bölgesi biraz daha genişletildi. Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sırasında bölgede adeta kuş uçurtulmadı.


Dehşet veren olayda Uslu'nun başı ve vücudunun önemli bir bölümü bulundu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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