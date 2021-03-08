Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, 28 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzunköprü ve Keşan ilçesinde son günlerde artan korona virüs vakalarının artması nedeniyle Uzunköprü de 6 Keşan da 22 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak Edirne'de vakalar arttı! Okullar tatil edildi.

28 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, 28 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzunköprü ve Keşan ilçesinde son günlerde artan korona virüs vakalarının artması nedeniyle Uzunköprü de 6 Keşan da 22 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Bakan Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-05 Mart 2021 verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.