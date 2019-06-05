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Edirne'de vali Canalp, kolluk güçleri ile bayramlaştı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.


İlk tören, Meriç Nehri kıyısında bulunan polis bahçesinde düzenlendi. Törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp, emniyet mensupları ile tek tek bayramlaştı. Vali Canalp'e, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti.


Edirne İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde de Vali Ekrem Canalp, jandarma komutanlığı mensupları bayramlaştı. İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan tarafından karşılanan Vali Canalp, jandarma ekipleri ile tek tek bayramlaştı.

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