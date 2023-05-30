İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de vatandaşlar emniyete yürüdü

Edirne’nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 20 yaşındaki genç kadının yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, cezaevinde bulunan babasının da cenazeye katılmasını istedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 20 yaşındaki genç kadının yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, cezaevinde bulunan babasının da cenazeye katılmasını istedi.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün yaşadığı evinde ölü bulunan 20 yaşındaki M.A., dün ikindi namazını müteakiben Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verilecekti. Cezaevinde bulunan babasına cenaze için izin çıkmadığını öğrenen M.A.'nın yakınları, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek duruma tepki gösterdi. Kalabalık, bir süre sonra dağılırken, aynı zamanda cezaevinde bulunan M.A.'nın annesine ise cenaze için izin verildiği iddia edildi. M.A.'nın bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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