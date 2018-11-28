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Edirne'de yağış hayatı felç etti

Edirne’de meydana gelen yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.

Edirne'de meydana gelen yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.


Edirne'de dün gece saatlerinden itibaren bir anda bastıran yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte cadde araları göle dönerken, kentte bulunan bazı caddelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aynı zamanda cadde aralarında bulunan çok sayıda araç da sular altında kaldı.


Yağış sonrası oluşan sel Edirne'de hayatı felç ederken, kent genelinde başlatılan su tahliye ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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