Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi Böcek Mektebi için ilk çivi çakıldı

Edirne'de 'Böcek Mektebi' olarak kullanılırken yıllar önce Edirne Müftülüğüne tahsis edilen ve ocak ayında çıkan yangında küle dönen 140 yıllık tarihi binanın aslına uygun olarak inşası, sembolik olarak yapılan çivi çakma töreni ile başladı.

Edirne'de tarihi Selimiye Camii arkasında bulunan Edirne İl Müftülüğü binasında ocak ayında yangın çıkmış ve alev alev yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti. Edirne Müftülüğüne tahsis edilmeden önce 'Böcek Mektebi' olarak hizmet veren binanın yeniden Böcek Mektebi olarak hizmet vermesi için Edirne Valiliği ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arasında ortak proje hazırlandı. Binanın aslına uygun olarak inşa edileceği proje, sembolik olarak yapılan çivi çakma töreni ile başladı.

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi "Böcek Mektebi"nin tarihsel mirasın bir parçası olduğunu belirterek, “Bundan takiben yaklaşık 6 ay önce 21 Ocak'ta tarihi yapılarımızdan bir tanesi olan ve halkın arasında 'Böcek Mektebi' olarak bilinen müftülük hizmet binası olarak bilinen bu yapı yandı. Bu yapı tarihimizin, Edirne'mizin kültürel mirasımızın bir parçasıydı. Aynı zamanda Selimiye Camii'nin gölgesinde bulunan bu yapı da burada uyumlu bir yapıdır. Bu yandığı zaman hepimizin içi de ve ciğeri de yandı. Bizde bu yangının hemen sonrasında Edirne halkımıza bir söz verdik. Bu tarihi yapıyı eski haline getirmek için bugün burada çivi çakma töreni ile yapacağımız bu eserin Edirne'mizin tarihi, kültürel bir parçası olarak geleceğe taşıma imkanını hep beraber bulacağız” ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise, “Edirne, Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış adeta bir açık hava müzesi gibi. Bir yanımızda Selimiye Camii, Türk İslam sanatının muhteşem bir eseri, hemen biraz ötede Muradiye Camii bulunmaktadır. Edirne'miz bize emanet. Biz de bu vesile ile bugün burada bulunmaktayız. Temel atma törenimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.