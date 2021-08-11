Edirne'de yangında 3 bin 500 saman balyası yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 saman balyası ve hayvan yemleri yandı.

Uzunköprü'nün Kadıgebren köyünde Sedat Kiraz'a ait saman balyalarının ve hayvan yemlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü itfaiye Müdürlüğü ekipleri ve bölgede bulunan maden ocağına ait iş makineleri müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında 3 bin 500 saman balyası ve hayvan yemleri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.