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Edirne'de yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan avcılara göz açtırmıyor.

Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan avcılara göz açtırmıyor. Ekipler, avlaklarda ve bölgede yaptıkları kontrollerde usulsüz ve kaçak kullanılan ses düzeneklerine el koydu.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “28 Eylül - 04 Ekim tarihleri arasında yapılan kontrollerde 98 avcı kontrol edilmiş olup 16 Adet ses düzeneğine el konulmuştur. Kurallara uyarak avlanan avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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