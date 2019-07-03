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‘Edirne'de Yaşamış Osmanlı Padişah Tuğraları' sergisi açıldı

Edirne’de, Türk İslam Eserleri Müzesi’nde, ‘Edirne’de Yaşamış Osmanlı Padişah Tuğraları’ sergisi açıldı.

Edirne'de, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ‘Edirne'de Yaşamış Osmanlı Padişah Tuğraları' sergisi açıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp "Edirne'de Yaşamış Osmanlı Padişah Tuğraları" sergisi açılış törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Radife Ot'un dival tekniği ile yaptığı eserlerden oluşan sergi Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 10 Temmuz 2019'a kadar açık kalacak. Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı.

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