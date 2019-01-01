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Edirne'de yeni yıl coşkusu

Edirne’de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2019 Yılbaşı Konserleri’nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Edirne'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2019 Yılbaşı Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.


Edirne Saraçlar Caddesi'nde kurulan konser alanında, soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Edirne Belediyesi tarafından kentin iki farklı noktasında düzenlenen yeni yıl konserleri, 2019 öncesi sayılan geri sayımın ardından havai fişek gösterisi ile son buldu.


Edirne'nin trafiği kapalı caddesi olan Saraçlar'da Onur Kurt ve Orkestrası ile Ar Müzik Orkestrası sahne alırken, Barış Parkı Suni Gölet'te ise Şahin Cevizli ve Orkestrası ile Simay Keser ve Orkestrası sahne aldı.

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