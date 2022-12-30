Edirne'de "Yeni Yıla Merhaba Konseri"

Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in orkestra şefliğini üstlendiği konserde, birbirinden değerli sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Trakya Üniversitesi balkan senfoni orkestrasının geleneksel yeni yıl konseri, “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyası yararına düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrasının her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bilet satışlarından elde edilen gelirin “Bir Öğrenci de Sen Okut” kampanyasına bağışlandığı konser, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400'ü aşkın öğrenciye burs imkânı sağlayan kampanya çerçevesinde düzenlenen konserde, Balkan Senfoni Orkestrası'na Bülent Halvaşi, Emre Parlar ve Sezin Düzci gibi solistler de eşlik etti.

Konserde, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde sahne alan Balkan Senfoni Orkestrası, sanatseverlere film müziklerinden aryalara, müzikallerden dans gösterilerine uzanan geniş bir seçki sundu.

“Çocuk korosu şarkılarıyla büyük beğeni topladı”

Müzik ve eğlence dolu anların yaşandığı etkinlik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Çocuk Korosu'nun konseri ile başladı. Yaşları 6 ila 9 arasında değişen çocuklardan oluşan koro, önce Salih Aydoğan'ın “Bir Dünya Bırakın” isimli parçasını, sonrasında herkesin bildiği “Atam” şarkısını ve son olarak da “Yeni Yıl Şarkısı”nı seslendirdi. Minik sanatçılar, başarılı performansları ile büyük beğeni topladı.

“Dünyaca ünlü bestecilerin unutulmaz eserleri seslendirildi”

Bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Klasik Batı Müziği'nin bilinen eserlerinin yanı sıra dünyaca ünlü bestecilerin sevilen operalarından aryalar seslendirildi. Ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenmiş “Figaro'nun Düğünü” operasının Uvertür bölümü, Ludwig van Beethoven'ın unutulmaz eseri 5. Senfoni “Mambo”, 20.yüzyılın önde gelen Rus bestecilerinden Dmitri Shostakovich'in Caz Suiti “Vals no.2” konserde seslendirilen eserler oldu. Konserde ardından Louis Armstrong'un “What a Wonderful World”, Theodosi Spassov'un “Gypsy Song” ve Henry Mancini'nin “Moon River” isimli eserleri, Balkan Senfoni Orkestrası sanatçıları Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş ve Öğr. Gör. Oktay Bagirov'un yorumuyla dinleyicilerle buluştu.

İtalyan bestecilerin seçkin aryalarının da sunulduğu konserde, konuk sanatçı Tenor Emre Parlar, Giuseppe Donizetti'nin Aşk İksiri Operası'ndan Nemorino'nun aryası “Una Furtiva Lagrima” ve Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Rodolfo'nun aryası “Che Gelida Manina”yı seslendirdi.

Charles Gounod'un bilenen operalarından Romeo ve Juliet'ten Juliet'in aryası “Je veux Vivre” ve Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın aryası “Quando m'en vo” eserlerinin solistliğini ise Soprano Sezin Düzci yaptı.

Macar besteci Franz Lehar'ın Şen Dul operetinden “Lippen Schweigen” düetini ise Tenor Emre Parlar ve Soprano Selin Düzci birlikte seslendirdi.

“Yeşilcam ve dünya sineması müzikleri büyük beğeni topladı”

Konserde, dünya çapında üne kavuşan filmlerin müzikleri de unutulmadı. Efsane filmlerden görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı konserde, Justin Hurwitz'in müziklerini bestelediği 2016 yapımı Aşıklar Şehri “La La Land”, film tarihinin unutulmazlarının başında gelen “The Godfather”, müziklerini Robert Folk'un bestelemiş olduğu komedi filmi “Polis Akademisi”, büyük usta Sadri Alışık'ın Turist Ömer filminden İspanyol ezgi “El Gato Montes” ile sinema tarihinin sevilen filmlerinden “007 James Bond”, “Pembe Panter” ve “Kadın Kokusu” müzikleri, Balkan Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi.

Konserin son bölümünde ise Tenor Dr. Öğr. Üyesi Bülent Halvaşi'nin solistliğinde, 20. yüzyılın seçkin eserlerinden biri olan ve bestesi Eldo di Lazzaro'ya ait “Chitarra Romana” ile Secaattin Tanyerli'nin “Sevdim bir Genç Kadını” isimli tangosu seslendirildi.

Konuk solistler Tenor Emre Parlar, Soprano Sezin Düzci ve Tenor Dr. Öğr. Üyesi Bülent Halvaşi'nin, Necdet Koyutürk'ün “Papatya” isimli eserini birlikte seslendirmesi ise geceye damga vurdu.

Salonu tamamen dolduran dinleyiciler, yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Panter, C. Gardel - Tango "Kadin Kokusu Filminden", E. Lazzaro - Chitarra Romana (Solist: Bülent Halvasi), S. Tanverli - Sevdim Bir Genç Kadini (Solist: Bülent Halvasi), N. Koyutürk - Papatya (Solist: Bülent Halvasi) seslendirilen eserleri müzikseverlerin büyük beğenisini aldı.