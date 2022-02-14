Edirne'de yerel düzey masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

2022 yılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca "Tatbikat Yılı" ilan edilmesi kapsamında uygulamalar başladı. AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda belli çalışma gruplarının katılımıyla "Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı” yapıldı. Tatbikata katılan kurumlar işlemlerini Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden gerçekleştirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı, yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı ile afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek hedefleniyor.

Çalışma gruplarının senaryo gereği işlemlerini tamamlamasının ardından tatbikat sona erdi.