Edirne'de Yeşil Sol Parti standına saldırı: Yaralı ve gözaltılar var

Edirne'de bir grup, Yeşil Sol Parti'nin standına saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi üzerinde stant açan Yeşil Sol Parti üyeleri bir grubun saldırısına uğradı. Seçim çalışmaları için Saraçlar Caddesi'nde stand açan Yeşil Sol Partilileri gören bir grup, parti standında bulunan görevlilere saldırdı. Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine çok sayıda çevik kuvvet destek ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yeşil Sol Partililer ise yaşanan saldırıyı kınayarak açtıkları standı kaldırıp bölgeden ayrıldı. Olayı gören Esnaf ve vatandaşlar ise gördüklerini anlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.