Edirne'de YKS ikinci oturum heyecanı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde başladı öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileleri de sınavların yapıldığı okulların çevresinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde de sınava giren öğrenciler, YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için okullara yetişmeye çalıştı. Okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde öğrencilerin sınav evraklarını ve kimliklerii kontrol etti. Sınav saat 10.15'te başlarken, okul çevrelerinde bulunan aileler Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını beklemeye başladı.