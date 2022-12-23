Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis sebebiyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu. Yoğun bir şekilde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşmesi trafikte ilerleyen sürücüleri ilerlemekte zorladı. Polis ekipleri yollarda önlem alarak güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.