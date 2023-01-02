Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne'de etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin birçok noktasında etkisini artıran sis sebebiyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu. Yoğun bir şekilde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı. Polis ekipleri yollarda önlem alarak, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.