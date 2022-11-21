Edirne'deki ev yangınında 1 kişi yaralandı

Edirne'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, mahalle sakinleri ise büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi Horoz Bayırı Sokak'taki tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan Ö.C., yangına müdahale ederken el ve ayaklarından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen yangında çatısı çöken ve maddi hasara neden olan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.