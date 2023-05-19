Edirne'deki Gençlik Şöleni'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Şöleni'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen şölende genç müzisyenler konser verdi, farklı spor branşlarıyla ilgilenen sporcular ise gösterileri ile nefes kesti. Gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı telefonlarına kaydetti.

Öğrenciler Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda güreş, satranç, tekvando, masa tenisi, judo, jimnastik, basketbol, boks, karate, tenis, atletizm, okçuluk ve bilek güreşi gibi sporlar üzerine gösteri yaptı.

Şölene katılan Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu da sporcularla ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Karamehmetoğlu, farklı branşlardaki sporlara katılarak öğrencilere eşlik etti. Basketbol ve masa tenisi oynayıp hedef tahtasına ok atan Karamehmetoğlu, bilek güreşi de yaptı. Karamehmetoğlu ardından il müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Gençlik Şöleni'ne, Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.