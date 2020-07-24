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Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Meriç ilçesi karayusuflu köyü mevkiinde başlayan orman yangını gece geç saatlerde kontrol altına alındı.


Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaş da yardımcı oluyor.


Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme desteği sona erdi. Vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte karadan söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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