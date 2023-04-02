Edirne'deki soydaşlar, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti

Bulgaristan'da bugün gerçekleştirilen erken genel seçim için Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa gitti.

Bulgaristan'da son 2 yılda 5'inci kez yapılan erken seçim için Türkiye'de 20'den fazla ilde 162 sandık kuruldu. Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip seçmenler, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da kurulan sandıklarda oy kullanıyor. Bu akşam saat 20.00'ye kadar sürecek oylamaya soydaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Görevimizi yerine getirmeye geldik”

Bulgaristan'ın Dupniçe şehrinde doğduğunu ve Edirne'de ikamet etiği için oy kullanacağını ifade eden Şükriye Karataş, “Bulgaristan seçimleri için de bugün görevimizi yerine getirmeye geldik. Bütün Bulgaristan için hayırlı olsun” dedi.

“Hepimiz mücadele ediyoruz hak hukuk için”

Bulgaristan göçmeni olduğunu belirten Zekiye Kahraman, 2 yıl içinde 5 seçimin yapıldığını ve bu seçiminde son seçim olmayacağını vurgulayarak, “Bugün buraya oy hakkımı kullanmaya geldim. Hepimiz mücadele ediyoruz hak hukuk için, inşallah hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

Bulgaristan soydaşlarından Besim Barış ise hayırlısıyla Bulgaristan seçimleri için oy kullandıklarını ve darısının 14 Mayıs seçimlerine olduğunu belirtti. Oyunu kullandığını söyleyen Bulgaristan vatandaşı Şakir Halil İbrahim de kullandıkları oyların bütün millete hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan seçimleri son 2 yıl içerisinde 5'inci kez tekrarlanıyor

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Cevat Güneş, "Bugün Edirne'de erken genel seçimlerini icra etmekteyiz. Vatandaşlarımız sorumluluklarını alarak sandıklara gelmeye devam ediyor. Akşam saat 8'e kadar da oylarını kullanabilirler. Bulgaristan seçimleri son 2 yıl içerisinde 5'inci kez tekrarlanıyor. Hükümet son iki senedir uzun süreli olmadığı için artık 5'inci defa bir seçim yapmak durumunda kaldı. Bizde buradaki soydaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaparak onları sandığa davet ettik” ifadelerini kullandı.