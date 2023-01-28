Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de polis, jandarma, gümrük muhafaza ile kaçakçılık ve istihbarat şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 430 gram uyuşturucu hap, 4 kilo 377 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 4,64 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 8 kısa namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.

Operasyon sonucu uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından araması olan 4 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.