Edirne'den Kırcaali'ye destek

Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Türk nüfusun yoğun olduğu Kırcaali'yi ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Aziz ile bir araya gelen heyet, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ortak projeler konusunda bir fizibilite çalışması gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan temaslarına Kırcaali Belediyesi ile başladı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile Özel Kalem, Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle Kırcaali ve Trakya Üniversitesi arasındaki potansiyel iş birliklerini görüştü.

Trakya Üniversitesi'nin, Kırcaali'nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda desteğe hazır olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren üniversitemiz, tüm bilgi birikimi ve olanakları ile Kırcaali'nin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle uluslararası nitelikte projeler geliştirme yeteneğimizle, iki kurum işbirliğinde önemli çalışmaları hayata geçirebiliriz. Temiz enerji kaynaklarından turizme, tarımdan ve çevreye kadar farklı alanlarda birlikte üreteceğimiz sınır ötesi Avrupa Birliği projeleriyle tüm bölge açısından etki gücü yüksek çalışmalara imza atabiliriz. Bu ve benzeri konularda, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olduğumuz, 80 üniversiteden oluşan Balkan Üniversiteler Birliği'ndeki paydaşlarımızı da projelerimize dahil edebiliriz. Trakya Üniversitesi ve Kırcaali Belediyesi'nin iş birliği, Türkiye-Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin de güçlenmesine, gelişmesine pozitif katkı sağlayacaktır” dedi. Ziyarette ayrıca, bölge halkının Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, “Kardeş şehrimiz Edirne'den, Balkanların en önemli üniversiteleri arasında yer alan Trakya Üniversitesi'ni yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Trakya Üniversitesi'nin imkân ve kabiliyetlerinden daha fazla yararlanmak istiyoruz. Sağlam temeller üzerinde kurulan bu ilişkiler kapsamında, yakın zamanda güzel iş birliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Her iki kurumun birikimi ve tecrübeleri ile birlikte farklı paydaşların da katkısıyla, bölgesel kalkınmaya ve gelişime katkı sağlayacak, dünya ölçeğinde projeler geliştirebiliriz. Bundan heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret, iki heyet arasındaki görüşmelerin ardından hediye takdimi ile son buldu. Ziyaret kapsamında ayrıca Trakya Üniversitesi'nin laboratuvarlarında, Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen dezenfektan, şehir genelinde kullanılmak üzere Kırcaali Belediyesi'ne teslim edildi.