Edirnekari Uzunköprü'de hayat bulacak

Trakya Kalkınma Ajansı Proje İzleme Uzmanı Hasan Özer, Edirnekari Atölyesi Proje Koordinatörlüğünü yapan Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Erkol ile birlikte restorasyonu tamamlanan Edirnekari atölye binasında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve Proje Koordinatörü Fatih Erkol, yaptığı açıklamada, “Proje izleme uzmanı Hasan özer ile bugün proje uygulama yeri olan atölye binasını ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, bize proje uygulaması hakkında Kamu Ajansları Yönetim Sisteminde yapılması gereken işlemleri gösterdi. Şu an için “Edirnekari Atölyesi” Projemiz, planlandığı şekilde, faaliyet takvimlerine uygun olarak devam etmektedir" dedi.