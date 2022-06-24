Edirneli eczacı ‘Kırkpınar Köşesi' ile örnek teşkil ediyor

Edirne'de eski belediye başkanlarından Eczacı İbrahim Ay, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımına katkı sunmak ve kent esnafına örnek teşkil etmek için iş yerinin giriş bölümünde ‘Kırkpınar Köşesi' oluşturdu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kısa bir süre kala esnaf da hazırlıklara başladı. 661 yıllık Kırkpınar geleneğine ait ögeleri iş yerinin bir köşesinde sergileyen Ay, diğer esnafa da örnek teşkil ediyor. Özellikle yabancı turistler gördükleri objeleri hayranlıkla seyrederek ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendisinde hastalık haline geldiğini söyleyen eski belediye başkanlarından İbrahim Ay, güreşlerin tanıtımına katkı sağlamak ve kent esnafına örnek olmak için ufak objelerden oluşan bir köşe yaptığını ifade etti.

“Kırmızı dipli mum Kırkpınar'a davet için kullanılır”

Eczane girişindeki köşeye ağa kıyafetli bir manken koyduğunu belirten Ay, “1950 yılının Kırkpınar ağasının giydiği kıyafetin orijinali bendeydi. O zamanlar onu getiriyordum. Şu anda o müzede olduğu için bu mankene sembolik olarak folklor kıyafeti giydirdim. Onu burada ağa kıyafeti olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ağanın kaması, altın kemeri, yağ ibriği, kispeti ile davul-zurna ve yağlı güreşin sembolü kırmızı dipli mum var. Bu kırmızı dipli mum Kırkpınar'a davet için kullanılır” dedi.

“Yabancılar şaşırıp kalıyor, bu ne diye soruyorlar”

Kırkpınar'a özel hazırladığı köşeyi gören yabancıların şaşırıp kaldığını ve bu ne diye sorduklarını belirten Ay, açıklamalarında “Halkımız bildiği için bakıp geçip gidiyor. Edirne halkı Kırkpınar'a kesinlikle katkı yapmıyor. Edirne esnafı da Kırkpınar'a katkı yapmıyor. Sadece dışarıdan adam gelsin de alışveriş yapsın diye bakıyor. Kırkpınar'ın özüne hiçbir zaman yardım edilmiyor. Kırkpınar'a bir şey vermeden almaya çalışıyorlar. Bu vesileyle Edirne halkını Kırkpınar'a davet ediyorum. Kırkpınar'a gidip o atmosferi yaşamaları lazım. Gitmeyen Edirne halkı çok var. Bu organizasyon başka şehirde olsa yer yerinden oynardı. Edirne halkı bu olaya pek sıcak bakmıyor. Turistlerin ilgisi güzel” ifadelerine yer verdi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 27 Haziran-03 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.