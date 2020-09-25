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Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar

Bulgaristan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte, Bulgar vatandaşların alışveriş için ilk tercihi Edirne olmaya devam ediyor.

Bulgaristan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte, Bulgar vatandaşların alışveriş için ilk tercihi Edirne olmaya devam ediyor. Edirneli pazarcı esnafı, müşterilerinin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşları olduğunu söyledi.


Bulgaristan'ın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar, alışveriş için Edirne esnafını tercih etmeye devam ediyor. Özellikle Cuma günleri kent merkezinde kurulan Ulus Pazarına adeta akın eden Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.



Müşterilerin 4'te 3'ü Bulgar


Ulus Pazarındaki müşterilerin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, pazarda Türk vatandaşından fazla Bulgar vatandaşının olduğunu belirterek, “Cuma günleri yüzümüz gülüyor” dedi.

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