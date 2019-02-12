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Edirneli genç halterci Bahar, Türkiye şampiyonu oldu

Edirneli halterci Bahar Korubeyi, Okullar Arası Halter Şampiyonası’nda 49 kiloda, 75 kilo ile Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Edirneli halterci Bahar Korubeyi, Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda, 75 kilo ile Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan, aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter sporcusu olan Bahar Korubeyi, Kırıkkale ilinde düzenlenen Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda, 75 kilo ile Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Başta Türkiye şampiyonu olan sporcumuz Bahar Korubeyi'ni, antrenörü Ersin Gök'ü, aynı yarışmada ilimizi ve kulübümüzü temsil ederek dereceye giren Elif Nisa Arslan, Hatice Alıtaş, Cevdet Ayaz Doğan, Yaşar Demir ve Kerem Ertan'ı tebrik eder, bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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